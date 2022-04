Comme l’a confirmé le communiqué de presse de la CAF, publié ce jeudi 31 mars, les prestations sociales et familiales comme le RSA, l’AAH ou la prime à la naissance augmentent de 1,8 % au 1er avril . Les allocataires pourront constater cette hausse sur les versements réalisés au début du mois de mai. Ce sera également une bonne surprise pour les 4,5 millions de Français qui bénéficient de la prime d’activité 2022 . Car ce complément de revenus indispensable pour boucler les fins de mois augmente lui aussi.

À noter que les étudiants, apprentis et stagiaires peuvent être éligibles à la prime d’activité sous conditions : avoir la charge d’au moins un enfant ou des revenus mensuels supérieurs à 982,48 €.

Augmentation de la prime d’activité 2022 : les nouveaux montants

Le montant de la prime d’activité dépend des ressources du demandeur, mais aussi de celles des membres du foyer. En raison de l’inflation, qui continue d’accélérer selon les chiffres de l’Insee, la revalorisation annuelle de la CAF est de 1,8 % ce 1er avril 2022. Et cette augmentation a bien un impact positif sur la prime d’activité.

Concrètement, le montant forfaitaire de la prime d’activité pour une personne seule s’élève désormais à 563,68 € par mois, contre 553,71 € en 2021. Une personne seule avec un enfant à charge perçoit, depuis ce 1er avril 2022, 845,52 € par mois (830,57 € en 2021).

Les couples, quant à eux, voient le montant de ce complément de revenus passer de 830,57 € à 845,52 € par mois. Avec un enfant à charge, la prime d’activité s’élève à 1 014,62 € par mois, et non plus à 996,68 €.

Découvrez en détail les nouveaux montants de la prime d’activité 2022 :