L’édition 2021 des 24 heures du Mans marquera le retour des spectateurs dans les tribunes. Toutefois pour accéder aux gradins, il faudra présenter un pass sanitaire valide. Et ceux qui ne pourront pas le faire devront suivre la course sur La chaîne L’Équipe ou sur Eurosport.

L’édition 2021 des 24 heures du Mans marquera le retour des spectateurs dans les tribunes. Toutefois pour accéder aux gradins, il faudra présenter un pass sanitaire valide. Et ceux qui ne pourront pas le faire devront suivre la course sur La chaîne L’Équipe ou sur Eurosport.

La plus célèbre course d’endurance du sport automobile se déroule ce week-end en France. En effet, le départ des 24 heures du Mans sera donné ce samedi 21 août à 16 heures. Et cette 89e édition sera marquée par plusieurs changements.

Édition 2021 : pass sanitaire et port du masque obligatoire pour les spectateurs Cette année marque le retour des spectateurs. En effet, l’édition 2020 des 24 heures du Mans s’était déroulée à huis clos en raison de la crise sanitaire. Toutefois, pour assister à la course, les spectateurs de 18 ans et plus devront obligatoire présenter un billet d’entrée, une pièce d’identité, ainsi qu’un pass sanitaire. Autrement dit, les spectateurs devront montrer, sur papier ou via l’application TousAntiCovid, l’une des trois preuves suivantes : une attestation de vaccination certifiée qui stipule qu’ils ont reçu leur deuxième dose du vaccin Moderna, Pfizer/BioNTech ou AstraZeneca depuis au moins 7 jours. Ce délai est identique pour les personnes qui ont contracté la Covid-19 et qui n’ont par conséquent besoin que d’une seule injection. En revanche, pour les personnes qui se font vacciner avec le sérum de Johnson & Johnson, il faut attendre 28 jours pour que le pass sanitaire soit valide ;

certifiée qui stipule qu’ils ont reçu leur deuxième dose du vaccin Moderna, Pfizer/BioNTech ou AstraZeneca depuis au moins 7 jours. Ce délai est identique pour les personnes qui ont contracté la Covid-19 et qui n’ont par conséquent besoin que d’une seule injection. En revanche, pour les personnes qui se font vacciner avec le sérum de Johnson & Johnson, il faut attendre 28 jours pour que le pass sanitaire soit valide ; un test de dépistage négatif datant de moins de 72 heures. Cela peut-être un test antigénique, PCR ou un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé ;

datant de moins de 72 heures. Cela peut-être un test antigénique, PCR ou un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé ; un test de dépistage positif datant d’au moins 11 jours et au plus de 6 mois. Par ailleurs, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes qui ont plus de 11 ans. Notons également que la jauge a été réduite à 50 000 spectateurs pour cette 89e édition. Enfin, les jeunes de moins de 16 ans pourront profiter de l’entrée gratuite.

Sur quelles chaînes regarder les 24 heures du Mans ? Contrairement aux années précédentes, les 24 heures du Mans ne seront pas retransmis sur les chaînes du groupe France Télévision, mais par La chaîne L’Équipe. Ainsi, il sera possible de suivre en clair le départ, l’arrivée, le podium et une grande partie de la course. Concrètement, la chaîne du groupe Amaury ne diffusera pas la course ce samedi entre 18h55 et 21h15, puis ce dimanche entre 2 heures et 6 heures. Eurosport retransmettra de son côté l’intégralité de la course, dont le départ sera donné ce samedi à 16 heures et l’arrivée aura lieu ce dimanche à 16 heures.