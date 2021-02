Depuis le début de la crise sanitaire, la HAS met à jour ses recommandations en fonction de l’évolution des connaissances et de la situation. En décembre, elle préconisait d’injecter la première dose de vaccin 3 mois minimum après la fin des symptômes. Ce vendredi 12 février, elle confirme cette information et annonce que la deuxième injection n’est pas nécessaire pour les personnes ayant déjà été infectées. Le gouvernement qui se range généralement derrière l’ avis de la HAS pourrait donc faire appliquer ces nouvelles recommandations.

Une seule dose de vaccin pour les patients qui ont contracté le coronavirus

Tous les vaccins approuvés à l’heure actuelle, dont Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca, nécessitent deux injections. Et si le gouvernement compte sur la campagne de vaccination pour lutter contre la Covid-19, le calendrier est difficile à tenir. L’avis de la HAS pourrait venir soulager la pression. Pour les 3,4 millions de personnes qui ont été testées positives en France, une seule dose de vaccin devrait suffire. Selon la HAS, elle doit intervenir plus de 3 mois après la fin des symptômes et de préférence 6 mois après l’infection. Durant ce laps de temps, les personnes sont encore protégées par l’immunité post-infectieuse.

Différentes études internationales et les travaux de la Société de pathologie infectieuse de langue française ont conduit la HAS à cette conclusion. « Les personnes ayant déjà été infectées conservent une mémoire immunitaire », précise l’avis. Le rappel ne s’impose donc pas, ce qui représente une économie de doses conséquente.