Inversement, vous allez laisser vos données personnelles sur le poste, voire le réseau et nous savons qu’aujourd’hui tout est conservé et exploité par les algorithmes. Vous pouvez, par exemple, à l’occasion de votre prochaine réunion, donner l’occasion à vos collègues de découvrir votre écran tagué de publicités ciblées à la suite de vos achats .

Les soldes arrivent et vont sans doute mettre à mal vos bonnes résolutions. Cet évènement addictif happe les plus ambitieux dès le premier mercredi, les autres le samedi suivant. Pour ceux qui sont sur leur lieu de travail, l’ attrait de la bonne affaire est trop fort et la connexion se fait en ligne depuis leur poste. Avez-vous le droit de vous connecter à titre personnel sur votre lieu de travail ? Pouvez-vous par exemple effectuer votre shopping en ligne durant vos heures de travail ? L’employeur peut-il vous licencier pour le temps que vous passez sur internet pour vos besoins personnels ?

Quelles sanctions ?

Évidemment, comme les jurisprudences le rappellent régulièrement, la faute doit être avérée et la sanction proportionnelle à la gravité des faits. Si l’employé est assidu et efficace sur les missions confiées, qu’il rend en temps et en heure, et qu’il se connecte une fois par mois pour quelques minutes pour faire du shopping en ligne, il sera difficile de justifier un impact négatif sur la productivité de l’entreprise.

Par contre, si son comportement d’internaute relève de l’addiction au détriment de ses missions professionnelles, l’employeur peut, et doit intervenir. D’abord parce que la bonne marche de l’entreprise est en jeu, ensuite par équité vis-à-vis de ses collègues de travail qui compensent sans doute la charge non effectuée et enfin, pour sa propre santé.

La techno-dépendance est une addiction comportementale qui peut devenir compulsive. Elle ne concerne pas que la sphère privée et l’entreprise qui constate un comportement addictif de son employé a des obligations, par exemple en signalant son cas à la médecine du travail.