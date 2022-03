Avez-vous droit au chèque énergie en 2022 ?

Depuis le 1er janvier 2021, le chèque énergie est attribué à tous les ménages dont le revenu fiscal de référence (RFR) par unité de consommation est inférieur à 10 800 €. Pour rappel, une personne correspond à 1 UC, la seconde à 0,5 UC et chaque membre du foyer en plus à 0,3 UC.

Les foyers éligibles au chèque énergie n’ont pas à en faire la demande. En effet, il est envoyé automatiquement au domicile des personnes remplissant les conditions énoncées ci-dessus. D’un montant oscillant entre 48 et 277 € selon les revenus et la composition du ménage, le chèque énergie va ainsi permettre à quelques 6 millions de foyers de régler certaines factures.

Vous ne savez pas si vous allez recevoir ou non le chèque énergie 2022. Il est possible de vérifier votre éligibilité via un simulateur en ligne. Grâce à lui, nul besoin de vous lancer dans des calculs compliqués.