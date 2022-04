Les vacances d’été approchent et plus d’un voyageur commence à se renseigner sur le prix d’achat des billets, notamment des billets de train en se rendant sur le site de la SNCF ou sur l’application SNCF Connect. Et les détenteurs de chèques-vacances sont tentés de les utiliser pour réduire le coût du trajet. Si c’est actuellement possible, la démarche est quelque peu fastidieuse. Fort heureusement, une nouvelle version de SNCF Connect facilitera le règlement des billets de train avec les chèques-vacances. Explications.