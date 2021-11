Ainsi, ce service 100 % numérique permettra aux voyageurs d’organiser plus facilement leurs trajets en ne recourant qu’à une seule interface. Il « réunira au même endroit tous les titres de transports, les abonnements et les informations pour organiser, réserver et modifier son trajet avec TGV INOUI, OUIGO, Intercités, TER, Thalys, Eurostar, TGV Lyria, les transports publics en Île-de-France dont Transilien, les bus longue distance, le covoiturage..., du premier au dernier kilomètre », précise le communiqué de SNCF Voyageurs.

En janvier 2022 , le SNCF mettra à disposition des usagers un nouveau service qu’ils pourront utiliser afin de réserver des billets pour les petits comme les grands trajets. Concrètement, SNCF Connect sera décliné en un site internet et une application uniques , en remplacement de OUI.sncf qui permet de réserver les billets TGV et Intercités et l’Assistant SNCF sur lequel il est possible d’acheter un pass Navigo ou de gérer les abonnements TER.

En quoi consistera SNCF Connect lancé en 2022 ?

SNCF Connect a pour ambition d’être plus simple, plus accessible, plus vert et plus personnalisé. Il proposera tous les choix de trajets avec la possibilité de les comparer et de les planifier. En outre, il fera apparaître les alternatives propres et partagées (covoiturage, trottinette, vélo, transport urbain ou encore taxi) en précisant les émissions de CO2 pour chaque trajet. Enfin, SNCF Connect recensera l’ensemble des informations sur le réseau et transmettra à l’utilisateur des alertes trafic en temps réel.

Une fois le lancement effectué, d’autres nouveautés seront progressivement ajoutées. En créant des partenariats, SNCF Connect pourra intégrer des offres supplémentaires dans un plus grand nombre de villes, notamment la possibilité de réserver un VTC.

Plus de 200 personnes travaillent depuis un an sur le développement de ce service, comprenant le site et l’application, afin d’en faire la plateforme référence de toutes les mobilités.