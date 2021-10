L’une des missions du CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) est de veiller au respect du « pluralisme politique », c’est-à-dire que chaque partie et pensée politique peut s’exprimer sur les chaînes de télévision et à la radio. Ainsi, même en dehors d’une campagne électorale, les médias doivent respecter les temps de parole des personnalités politiques qui interviennent.

Les règles en matière de décompte du temps de parole en politique ont évolué depuis le 1er janvier 2018. Auparavant, l’opposition parlementaire bénéficiait de la moitié du temps et le gouvernement et la majorité présidentielle de l’autre moitié. Mais depuis trois ans, cette notion de majorité/opposition n’existe plus.

Ainsi, désormais le président de la République, ses collaborateurs ainsi que les membres du gouvernement doivent représenter le tiers du temps total des interventions. Puis, les deux tiers restants sont réservés à tous les partis politiques existants (La République en marche, le PS, le Modem, LR, la France Insoumise, Europe Écologie les Verts, etc.) ainsi qu’aux personnalités politiques qui ne sont pas membres d’un parti (Arnaud Montebourg, Éric Zemmour, etc.).

Dans le détail, chaque temps de parole est attribué en fonction des résultats des précédentes élections, des sondages ou encore du nombre d’élus.

Par ailleurs, le CSA explique sur son site Internet tenir compte des « situations exceptionnelles liées à l’actualité » et examine « le respect du pluralisme politique sur une période suffisamment longue pour lisser les effets de l’actualité. »