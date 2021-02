Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le suivi postnatal a évolué. Pour cette raison, faisons un point sur les dernières recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) pour les mères atteintes ou non de la Covid-19 .

Et en raison de la réduction de la durée du séjour en maternité , un examen du nourrisson est préconisé entre le 6e et le 10e jour postnatal. Cette consultation peut être réalisée par un médecin généraliste ou un pédiatre.

Alors que la durée de séjour en temps normal pour un accouchement par voie basse est de 72 heures à 96 heures, la Haute autorité de santé recommande, si possible, de faire sortir les mères et leur enfant 48 heures après la naissance . Et pour une femme qui accouche par césarienne, c’est à 96 heures de vie du bébé .

Quel suivi postnatal pour une femme atteinte de la Covid-19 ?

Une femme atteinte de la Covid-19 qui a donné naissance à un nourrisson peut également rentrer chez elle si elle ne présente aucun signe de gravité. Son bébé sans comorbidité doit rester avec elle sauf si la mère demande à en être séparée.

Et comme tous les autres malades de la Covid-19, la mère doit rester isolée 7 jours ou 10 jours après l’apparition des symptômes. Les contacts rapprochés avec l’entourage sont à éviter et elle doit s’installer si possible dans une pièce spécifique avec son bébé. À noter qu’un dépistage systématique du nouveau-né n’est pas conseillé, de fait il est considéré comme porteur du virus. Le port du masque est aussi contre-indiqué chez le nourrisson.

Par ailleurs, durant les deux premières semaines après le résultat du test positif, les professionnels de santé doivent être attentifs au développement de la maladie et un suivi plus prolongé peut avoir lieu entre le 6e jour et le 12e jour en cas de risque aggravant.

Enfin, l’allaitement ne doit pas être remis en cause, même si la mère est atteinte de la Covid-19. Elle doit tout de même se laver les mains avant de toucher le nourrisson et porter si possible un masque.

La Haute autorité de santé rappelle que ces consignes doivent également être adaptées en fonction du contexte sanitaire afin de préserver la qualité et la sécurité des soins.