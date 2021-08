Alors que le contrôle technique est obligatoire pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes depuis 1992, les motards n’étaient jusqu’à présent pas obligés de se soumettre à cette exigence. Un décret publié au Journal officiel ce mercredi 11 août est venu changer la donne. Et finalement, ce jeudi 12 août, l’AFP annonce que ce décret est suspendu.

De nombreux motards en colère

Une directive européenne, publiée le 3 avril 2014, a prévu la mise en place d’un contrôle technique obligatoire dès le 1er janvier 2022 pour les deux ou trois roues. Et le 3 janvier 2019, le ministère de l’Intérieur écrivait lors d’une réponse à une question d’un sénateur que « la mise en œuvre de cette mesure était toujours à l’étude ».

Le contrôle technique pour les deux ou trois roues devait donc être mis en place avec un an de retard par rapport à la directive européenne. Et cela n’était pas du goût de nombreux motards. « C’est un scandale financier (…). On n’a pas besoin d’un technicien qui nous prenne 50 euros pour nous dire que nos freins sont usés », s’est offusqué dans 20 Minutes Jean-Marc Belotti, membre de la Fédération des motards en colère.

Pour mémoire, au printemps dernier, des milliers de motards avaient manifesté dans les 4 coins de la France contre sa mise en place.