Jean Castex a indiqué, lors de la conférence de presse de ce jeudi 22 avril 2021, que la reprise des cours se ferait bien selon le calendrier prévu initialement. Pour autant, un protocole sanitaire encore plus strict va être mis en place dans les établissements scolaires. On fait le point.

Les vacances de printemps, avancées pour certains élèves, vont bien se terminer ce dimanche 25 avril 2021. Comme annoncé le 31 mars 2021 par Emmanuel Macron, seuls les élèves de maternelle et de primaire vont retrouver leurs classes à partir de ce lundi 26 avril 2021. Collégiens et lycéens resteront, quant à eux, une semaine de plus à la maison où ils suivront des cours à distance. Puis, ils reviendront dans leurs établissements scolaires dès le lundi 3 mai 2021. Alors, dans quelles conditions les cours vont-ils reprendre ?

Fermeture de la classe dès le premier cas de Covid-19 Cette rentrée scolaire se fera avec un protocole sanitaire strict. Ainsi, dès le premier cas avéré de contamination à la Covid-19, la classe fermera. Pour rappel, cette mesure s’appliquait avant les vacances de printemps uniquement dans les départements les plus touchés par l’épidémie. « Je préfère avoir à fermer 1 % des classes que 100 % des écoles », a commenté Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale dans Le Parisien. Le port du masque pour les adultes et les enfants de plus de 6 ans reste obligatoire dans les établissements scolaires. Et dès que cela est possible, le ministre de l’Éducation nationale encourage les classes en plein air et la pratique des activités sportives en extérieur. De plus, les classes doivent être aérées toutes les heures et une distanciation de deux mètres doit avoir lieu à la cantine entre chaque groupe d’élèves. Par ailleurs, lorsqu’ils peuvent le faire, les parents sont invités à faire manger leurs enfants chez eux.

Pour cette rentrée scolaire, l’enseignement en demi-jauge sera généralisé dans les lycées et dans certains collèges Si les collégiens et lycéens doivent retrouver le chemin de leur établissement scolaire à partir du 3 mai 2021, cette rentrée scolaire ne sera pas la même pour tous les élèves. Concrètement, les lycéens vont suivre un enseignement en demi-jauge également appelé enseignement hybride. Ainsi, selon le lycée dans lequel les élèves sont, ils auront classe en demi-groupe, ou tous ensemble en alternant les jours de présentiel et les jours de distanciel. Notons que les collégiens de quatrième et troisième vivant dans l’un des 15 départements les plus touchés par l’épidémie de Covid-19 devront également suivre un enseignement hybride. Sont concernés : les élèves de l’Aisne, des Bouches-du-Rhône, d’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Loire, du Nord, de Paris, du Rhône, de l’Oise, de la Sarthe, de la Seine-et-Marne, de la Seine–Saint-Denis, des Yvelines, du Val-d’Oise et du Val-de-Marne. Ce qu’il faut savoir pour cette rentrée

➜ Le 26 avril : retour en classe de la maternelle au CM2 et cours en distanciel pour les collèges et lycées ;

➜ Le 3 mai : retour en classe pour les collèges et les lycées selon des modalités adaptées: pic.twitter.com/LnArxPpPlE — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) April 22, 2021

Des autotests pour les lycéens et les adultes Autre annonce faite par le ministre de l’Éducation nationale : le déploiement des autotests pour les lycéens et les personnels encadrants. Dès la semaine prochaine, ils seront destinés aux adultes qui travaillent dans les écoles primaires. Puis, à partir du 3 mai 2021, les personnels des collèges et lycées seront concernés par cet auto-prélèvement par voie nasale à réaliser deux fois par semaine. Enfin, dès le 10 mai 2021, les lycéens de plus de 15 ans devront effectuer un test chaque semaine dans un lieu dédié au sein de leur établissement. En tout, l’exécutif a commandé 64 millions d’autotests. Par cette pratique, « nous pouvons diminuer les contaminations de 50 % », a indiqué Jean Castex, ce jeudi 22 avril lors de sa conférence de presse. Par ailleurs, en début de semaine prochaine, la Haute Autorité de santé indiquera s’il est possible de proposer ces tests à des élèves plus jeunes. Le Premier ministre a également annoncé le déploiement dès la semaine prochaine de 400 000 tests salivaires destinés aux écoles élémentaires. D’ici juin, l’exécutif a l’objectif de proposer chaque semaine 1 million de ces tests en primaire et au collège. Pour que l’école soit ouverte pour tous les élèves,

et pour rompre les chaînes de contamination,

nous renforçons encore le dispositif Tester-Alerter-Protéger avec :

➜ les tests salivaires pour les écoliers et les collégiens

➜ les auto-tests pour les personnels et les lycéens.: pic.twitter.com/WzaOtowNTm — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) April 22, 2021