Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a présenté le calendrier du retour en classe. Avec un protocole sanitaire strict : dès l'apparition d'un cas, la classe fermera. Il a aussi encouragé les classes en plein air lorsque cela est pertinent.

Pour rappel, dès le lundi 26 avril 2021 les écoliers en maternelle et en primaire retournent en classe et pour les collégiens et lycéens, les cours seront assurés à distance.

Puis, à partir du 3 mai 2021, c'est le retour en classe pour la majorité des lycéens et collégiens. Seuls ceux qui se trouvent dans les départements les plus touchés par l'épidémie auront un enseignement hybride.



Par ailleurs, des autotests seront proposés gratuitement, dans un premier temps, pour le personnel adulte et les lycéens de plus de 15 ans.