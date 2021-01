#Bac2021 | Pour tenir compte des incertitudes liées à la crise sanitaire, retrouvez les nouvelles modalités de la session 2021 du #baccalauréat . En savoir plus pic.twitter.com/BfXXW7gXHo

Face à un tel constat, le ministère de l’Éducation nationale préfère ne pas retarder la prise de décision. Ainsi, les épreuves de spécialité, initialement prévues entre le 15 et le 17 mars, sont annulées au profit du contrôle continu. L’objectif est de permettre aux élèves de « vivre en toute sérénité les mois qui viennent ».

Dans les lycées, la crise sanitaire a un impact considérable sur la préparation des élèves au baccalauréat. Certains établissements ne parviennent pas à maintenir l’ensemble des cours en présentiel et doivent recourir à l’ enseignement hybride . De plus, l’évolution incertaine de l’épidémie de Covid-19 rend impossible l’organisation des épreuves à venir.

Les épreuves de spécialité seront évaluées « sur la base des moyennes des trois trimestres de terminale », précise le courrier. Au cours du mois de février, les enseignants recevront un guide qui les aidera à mettre en place ce contrôle continu. De plus, les sujets déjà rédigés serviront à alimenter la banque nationale, dans laquelle les enseignants pourront piocher pour créer leurs épreuves. Afin de garantir l’égalité de traitement entre les candidats, une commission d’harmonisation sera chargée, comme l’année précédente, de contrôler les notes.

Grand oral, épreuves de philosophie et de français : quels sont les changements ?

L’épreuve de philosophie et le Grand oral sont pour l’instant maintenus au mois de juin. Il en va de même pour l’épreuve anticipée de français qui se tiendra le 17 juin prochain. Cependant, des ajustements sont mis en place pour rassurer les élèves.

L’épreuve de philosophie comportera cette année trois sujets différents afin de ne pénaliser aucun candidat. L’épreuve de français, quant à elle, sera moins conséquente au niveau des révisions avec un nombre de textes plus faible : soit 14 textes pour la voie générale et 7 textes pour la voie technologique. Enfin, le Grand oral devrait bel et bien avoir lieu en dépit des réclamations des syndicats d’enseignants, car il développe des compétences orales indispensables dans l’enseignement supérieur selon Jean-Michel Blanquer.