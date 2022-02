Autrement dit, il ne faut pas que la personne contaminée ou la personne contact ait un masque FFP2, un masque chirurgical ou un masque en tissu avec une filtration supérieure à 90 %. Il ne faut pas non plus qu’une séparation ait été installée entre la personne malade et le cas contact comme une vitre ou un hygiaphone ® .

En tout, selon l'Assurance maladie, il existe 3 types de cas contacts : à risque élevé, à risque modéré et à risque négligeable. Et les personnes qui ont eu la Covid-19 il y a moins de 2 mois font partie de la dernière catégorie. Autrement dit, que vous soyez vacciné ou pas, vous n’aurez aucun test de dépistage à réaliser ou d’isolement à respecter.

En revanche, si vous avez eu la Covid-19 il y a plus de 2 mois et moins de 6 mois, vous devrez respecter certaines règles. Ainsi, jusqu’au 27 février, vous devrez obligatoirement réaliser gratuitement 3 tests de dépistage : un test antigénique ou PCR le jour même, un autotest à J+2 et un autotest à J+4. Puis à compter du 28 février, le protocole est allégé. Il ne faudra plus effectuer qu’un test à J+2.

Enfin, si vous avez été testé positif il y a plus de 6 mois, tout dépendra de votre statut vaccinal. Si vous ne présentez pas de schéma vaccinal complet, vous devez rester à l’isolement pendant 7 jours. Ce délai commence après le contact avec la personne infectée. Et à la fin de cette période, vous devrez effectuer un test de dépistage.

A contrario, si vous présentez un schéma vaccinal complet, vous serez uniquement soumis aux tests de dépistage : 3 tests jusqu’au 27 février (immédiatement, J+2, J+4) et puis 1 test PCR, antigénique ou autotest à partir du 28 février à J+2.