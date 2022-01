Tests, isolement : quelles sont les règles pour les plus de 12 ans ?

Alors que prévoit le nouveau protocole sanitaire dans les écoles ? Désormais les élèves de plus de 12 ans, les personnels des établissements scolaires ainsi que les professeurs présentant un schéma de vaccination complet devront rester à l’isolement durant 7 jours. Cependant, lors du 5e jour, ils peuvent faire un test antigénique ou PCR. Et si ce test de dépistage est négatif et qu’ils n’ont plus de symptômes depuis 48 heures, ils pourront mettre fin à leur isolement.

Notons également que toutes les personnes de plus de 12 ans qui présentent une vaccination complète et qui sont considérées comme cas contact ne devront pas s’isoler. Toutefois, ils devront faire un test PCR ou antigénique le plus rapidement possible puis faire deux autotests : l’un à J+2, l’autre à J+4.

En revanche, les plus de 12 ans qui ne sont pas à jour de leur vaccination contre la Covid-19 devront rester en quarantaine durant 7 jours s’ils sont cas contact. Puis à la fin de cette période, ils devront effectuer un test antigénique ou PCR. Et s’ils sont infectés, ils devront s’isoler durant 10 jours.

Cependant, ils pourront de nouveau sortir au bout du 7e jour s’ils font un test antigénique ou PCR négatif et s’ils n’ont plus de symptômes depuis 48 heures.