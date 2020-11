Ces derniers mois, les experts sanitaires de l’Assurance Maladie appelaient tous les cas contacts identifiés. Dans les zones les plus touchées, ce n’est plus toujours vrai ! En effet, face à la multiplication des nouveaux cas de coronavirus, la CPAM est débordée et a mis en place, depuis le 15 octobre 2020, une nouvelle procédure pour l’identification des cas contacts.