Une prise en charge à 100 %

Lorsque l’infection au Covid-19 est reconnue comme maladie professionnelle, la prise en charge des soins est intégrale. Les frais sont remboursés à 100 %, sur la base du tarif de la Sécurité sociale, qu’il s’agisse des soins médicaux et chirurgicaux ou des frais de pharmacie et d’analyse.

Par ailleurs, la prise en charge des indemnités journalières est également plus avantageuse que lors d’un arrêt maladie ordinaire.

Enfin, si la maladie a provoqué des séquelles qui entraînent une incapacité permanente, il est possible de percevoir une rente viagère. Pour cela, le taux d’incapacité doit être supérieur à 10 %. La rente est versée chaque trimestre en cas de taux d’incapacité compris entre 10 et 50 %, et tous les mois si le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50 %. Cette rente n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, et est versée jusqu’au décès de la personne concernée.

La rente viagère est calculée selon les revenus précédant la maladie, et son montant dépend aussi de la gravité des séquelles. Lorsqu’une personne a contracté le Covid-19 dans le cadre de son travail et en est décédée, ses ayants droit peuvent également percevoir une rente.