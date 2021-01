Annoncé par le Premier ministre lors de sa dernière conférence de presse, ce nouvel arrêt de travail « immédiat » devrait inciter les salariés à ne prendre aucun risque. En effet, en présence de symptômes ou lorsqu’ils sont cas contact, ils n’ont plus besoin d’aller chez le médecin pour l’obtenir. En prime, cet arrêt est indemnisé sans jour de carence.

Quelle est la procédure ?

La stratégie « tester, alerter, protéger » est de nouveau renforcée. Cette fois, ce sont les arrêts de travail qui sont visés. Les salariés considérés comme cas contact ou présentant des symptômes liés à la Covid-19 doivent immédiatement s’isoler. S’ils ne sont pas en mesure de poursuivre leur activité à domicile, alors ils bénéficieront du nouvel arrêt, en vigueur depuis le 10 janvier.

Les personnes concernées n’auront plus besoin d’aller chez le médecin et devront simplement se déclarer sur le site declare.ameli.fr ou declare.msa.fr. Elles recevront ensuite un récépissé de demande d’isolement qui permettra de justifier leur absence auprès de l’employeur. L’arrêt de travail sera délivré pour quatre jours maximum, soit le temps nécessaire pour effectuer un test et obtenir le résultat.

Ces dispositions s’appliqueront jusqu’au 31 mars 2021 et pourront être prolongées en fonction de la situation épidémiologique.