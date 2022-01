Qui est concerné par les autotests gratuits ?

Certaines personnes cas contacts sont concernées par la gratuité des autotests. Dans les faits, il s’agit des enfants de moins de 12 ans qu’ils soient vaccinés ou pas. En revanche, les plus de 12 ans doivent obligatoirement présenter un schéma vaccinal complet. Autrement dit, leur pass sanitaire doit toujours être valide.

Par ailleurs, environ 600 000 professionnels peuvent également bénéficier d’autotests pris entièrement en charge par l’Assurance maladie. Les accueillants familiaux, les salariés des services de soins infirmiers à domicile, les particuliers employeurs, les intervenants mandataires, les salariés de service pour des personnes handicapées ou les personnes qui travaillent dans un service d’aide et d’accompagnement à domicile en service prestataire peuvent ainsi avoir 10 autotests gratuits par mois.

Et un arrêté publié au Journal officiel le 22 janvier 2022 autorise également les personnels qui travaillent dans les établissements scolaires (écoles, collège et lycées) et dans les accueils périscolaires à bénéficier de 10 autotests par mois entièrement pris en charge par l’Assurance maladie, entre le 1er février et le 31 mars 2022. De plus, pour le mois de janvier, ils peuvent avoir 2 autotests.