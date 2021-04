Les autotests sont plus faciles à réaliser que les tests RT-PCR ou antigéniques effectués par des professionnels en laboratoire ou en pharmacie. Concrètement, il s’agit d’un prélèvement nasal et non nasopharyngé. En conséquence, il est moins profond (3 à 4 cm) et le coton-tige plus court, ce qui rend l’opération moins désagréable pour l’usager. Ce dernier devra ensuite tremper le prélèvement dans un réactif, puis déposer quelques gouttes du mélange sur le test. Un résultat sera lisible entre 20 et 30 minutes plus tard.

Selon une étude allemande, les autotests sont fiables à 71,1 %. Le ministre de la Santé a confirmé que « la sensibilité d'un autotest est un petit peu moins bonne ». Tout test positif obtenu avec un autotest devra donc être confirmé par la réalisation d’un test PCR.