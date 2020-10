La propagation de l’épidémie et les mesures pour l’endiguer étaient au cœur du discours du Premier ministre, Jean Castex. Pour répondre à l’urgence de la situation, il a annoncé l’extension du couvre-feu, qui sera désormais imposé à 54 départements et un territoire d’outre-mer. Explications.

La progression de l’épidémie est « rapide et très préoccupante » sur le territoire. En effet, le taux de reproduction actuel du virus indique un doublement du nombre de cas en 15 jours. La situation est particulièrement alarmante dans 4 régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, PACA et Hauts-de-France, « où la barre des 50 % de lits de réanimation occupés par des patients Covid a été franchie ».

Les 38 nouveaux départements soumis au couvre-feu

Auparavant, seules 8 métropoles étaient soumises au couvre-feu, en plus de la région Île-de-France, soit : Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Rouen, Grenoble, Saint-Étienne et Montpellier. Désormais, il s’étend à la totalité du département. Par ailleurs, 38 nouveaux départements et un territoire d’outre-mer, la Polynésie française, s’ajoutent à la liste. Ils sont les suivants :

Ain, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aveyron, Bas-Rhin, Calvados, Corse-du-Sud, Côte-d’Or, Drôme, Gard, Haute-Corse, Haute-Loire, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Jura, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Saône-et-Loire, Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var et Vaucluse.

46 millions de Français seront dans l’obligation de respecter le couvre-feu dès vendredi minuit. Il s’appliquera de 21 heures à 6 heures pendant une durée de six semaines. Les établissements, comme les restaurants et salles de spectacles, seront également tenus de fermer leurs portes dès 21 heures. Toute personne circulant après le couvre-feu devra avoir en sa possession une attestation dérogatoire. Les forces de l’ordre, qui ont déjà réalisé 32 033 contrôles et 4 777 verbalisations, seront mobilisées à plus grande échelle pour les vérifier.