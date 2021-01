Et dans tous les autres départements français, le couvre-feu entre 20 heures et 6 heures est toujours en vigueur.

Le couvre-feu a été avancé à 18 heures dans les départements où le seuil d’alerte est dépassé. Concrètement, cela signifie que sur 100 000 habitants plus de 250 personnes ont été testées positives au coronavirus. Il faut également que plus de 30 % des lits dans les services de réanimation soient occupés par des malades du Covid-19 et que plus de 100 personnes de plus de 65 ans sur 100 000 soient infectées.