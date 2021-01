La circulation du variant britannique inquiète les autorités sanitaires et remet en question certains gestes barrières, notamment le port du masque en tissu. S’ils sont plus économiques, ils ne procurent pas tous la même protection. « Le masque artisanal fabriqué chez soi n'offre pas nécessairement toutes les garanties nécessaires », a déclaré Olivier Véran, ministre de la Santé, sur France Inter.

Éviter les masques en tissu « faits maison »

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) s’est penché sur l’efficacité des masques portés par les Français alors que les variants, plus contagieux, menacent l’Europe. Transmis au ministère de la Santé, les résultats indiquent quels sont les masques à éviter.

Les masques artisanaux sont les premiers à être remis en cause, même si leur fabrication respecte les normes Afnor. Ils sont certes plus écologiques et plus économiques, mais leur efficacité face aux variants n’est pas assurée.