Une situation alarmante

La France est submergée par l’accélération soudaine du virus. Dans la journée d’hier, 3000 personnes en réanimation et 527 décès sont recensés. Emmanuel Macron a insisté sur l’urgence de la situation : « le virus circule à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n’avaient pas anticipées ». Débordés par une deuxième vague « plus dure et plus meurtrière que la première », les hôpitaux commencent à saturer et des opérations importantes sont déprogrammées.

« Donner un coup de frein » à la progression de l’épidémie devient nécessaire et cela se traduit par un nouveau confinement. L’objectif principal de ce dernier est de protéger les Français, les plus âgés, les plus fragiles, les plus jeunes et les plus modestes, tout en protégeant l’économie.