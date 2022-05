À qui s’adresse le formulaire 2042 ?

Selon la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), seuls 5 % des contribuables sont concernés par la déclaration d’impôt 2022 au format papier. En effet, déclarer ses revenus en ligne est désormais une obligation, à quelques exceptions près.

Peuvent remplir le formulaire papier : les personnes qui ne disposent pas d’un accès à internet, résident dans une zone blanche (non couverte par un service mobile) ou ne sont pas en mesure d’utiliser le service de déclaration en ligne. L’administration fiscale adresse directement à leur domicile la déclaration papier préremplie, qui devra faire l’objet d’une vérification scrupuleuse assortie de corrections si nécessaire. Ils peuvent également télécharger le formulaire 2042 vierge sur notre site ou celui des impôts.

Vous rencontrez des difficultés pour remplir votre déclaration ? Plusieurs solutions s'offrent à vous : il est notamment possible de contacter les impôts en composant le 0 809 401 401 (numéro non surtaxé accessible du lundi au vendredi entre 8h30 et 19h) et de prendre rendez-vous avec un agent des Finances publiques.