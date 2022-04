Attention ! Lorsque l’on déclare ses impôts en ligne ou via un formulaire papier, il faut penser à signer.

Il est obligatoire d’effectuer sa déclaration d’impôt 2022 en ligne pour les contribuables qui ont accès à Internet. On peut déclarer ses impôts à l’aide d’un ordinateur sur impots.gouv.fr , mais aussi à partir d’un smartphone ou d’une tablette . Une majoration de 0,2 % est prévue par l’administration fiscale en cas de non-respect de cette obligation. Les personnes non imposables sont également concernées par la déclaration en ligne.

Attention ! Même si la déclaration est automatique, il est important de vérifier tous les éléments préremplis (revenus, état civil, personnes à charge, etc.).

Si la déclaration préremplie est correcte , le contribuable n’a rien à faire que ce soit en ligne ou via le formulaire papier.

Il y a deux conditions pour bénéficier de la déclaration automatique . C’est le cas lorsque la situation du contribuable n’a pas changé au cours de l’année 2021. C’est également le cas lorsque les éléments qui figurent sur la déclaration préremplie sont exacts et que le contribuable n’a pas de revenu supplémentaire à déclarer.

Les contribuables qui ne disposent pas d’un téléviseur chez eux, que ce soit dans leur résidence principale ou dans leur résidence secondaire, doivent cocher la case ØRA. Sur le formulaire papier, on retrouve cette case en bas de la première page. Les contribuables qui disposent d’un ou plusieurs téléviseurs chez eux ne cochent pas la case.

Les éléments qui concernent l'état civil dans le formulaire 2042 K AUTO ou K préremplis doivent être contrôlés. Si des éléments sont incorrects, il faut les corriger via le formulaire de déclaration papier avec des justificatifs d’identité à l'appui. Le contribuable transmet le tout à son centre des impôts afin que son dossier soit mis à jour.

Tout changement d’adresse survenu en 2021 ou en 2022 est à renseigner par le contribuable avec la date du déménagement ainsi que le statut (propriétaire, locataire, colocataire, etc.).

La première page du formulaire 2042 (en ligne ou papier) concerne les changements d’adresse, l’état civil et la contribution audiovisuelle publique (CAP) .

Les cases M, C, O, D, V sont prévues pour signaler les statuts suivants : marié, célibataire, pacsé, divorcé, séparé, veuf ou veuve.

La page 2 du formulaire 2042 concerne la composition du foyer fiscal et permet le calcul du nombre de parts.

Les retraités utilisent les attestations fiscales communiquées par les caisses de retraite. Les personnes qui ont perçu l’allocation au retour à l’emploi (ARE) en 2021 reprennent l’attestation transmise par Pôle emploi.

Pour contrôler ou compléter les cases relatives aux revenus salariés, il faut se munir du dernier bulletin de salaire reçu en 2021 sur lequel figure le net imposable. On peut également consulter l’attestation fiscale remise par l’employeur.

Pour demander l’option de la déduction des frais réels , il faut utiliser les cases 1AK, 1BK, 1CK et FK. Si le contribuable ne souhaite pas demander cette option, la déduction fiscale de 10 % au titre des frais professionnels sera automatiquement appliquée par l’administration fiscale.

Lors de la déclaration d'impôt 2022, l’hôte complète les cases 6EV et 6EU. En dessous de ces cases, une ligne permet de préciser l’identité des personnes âgées accueillies.

Les contribuables qui hébergent en permanence une ou plusieurs personnes âgées et dont les revenus sont modestes bénéficient d’une déduction plafonnée. Le plafond est de 3 592 euros par personne âgée accueillie.

Attention ! Il existe une exception pour les dons à des associations, à des œuvres d'intérêt général ou à des organismes lorsqu'ils donnent le droit à une réduction d'impôt. Les montants sont à déclarer dans le formulaire principal 2042 et dans la case 7UJ.

La déclaration des réductions d’impôt ou des crédits d’impôt s’effectue sur des formulaires à part : 2042 C PRO, le 2042 RICI et le 2042-IOM . Lors de la déclaration des revenus ligne, un encart donne accès à tous ces formulaires.

On ne peut pas cumuler la pension alimentaire déductible avec la part ou demi-part de quotient familial.

S’il s’agit d’une décision de justice rendue avant l’année 2006 , il faut utiliser le formulaire 2042 C et reporter le montant dans la case 6GP.

Déclarer les pensions alimentaires versées aux enfants majeurs ?

Lorsque la pension alimentaire est versée à des enfants majeurs, il faut compléter les cases 6EL et 6EM (formulaire 2042). Sauf s’il s’agit d’une décision de justice définitive rendue avant janvier 2006, il faut compléter les cases 6GI et 6GJ (formulaire 2042 C).

Un parent qui est seul à participer à l’entretien d’un enfant qui est veuf, célibataire ou divorcé, la limite de déduction est de 6 042 euros.

Si l’enfant a une famille à charge, la limite de déduction est de 12 084 euros.