La FCD (Fédération du commerce et de la distribution) qui représente Auchan, Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, groupe Casino, Intermarché, Leclerc, Lidl, Netto, Supermarché Match, Système U, a confirmé cette annonce dans un communiqué : les enseignes « confirment que des masques grand public (en tissu et réutilisables) et des masques à usage unique seront progressivement mis en vente, dans des magasins et drive, à partir du lundi 4 mai, avec des approvisionnements qui monteront en puissance après le 11 mai ».

Les masques en tissu lavables et réutilisables seront vendus entre 2 et 3 € selon les modèles, « soit entre 10 et 30 centimes l’usage », a-t-elle précisé. Les masques à usage unique en papier seront quant à eux vendus à prix coûtant .

Des méthodes de distribution qui diffèrent selon les enseignes

« Le ministère de l’Économie a demandé aux enseignes de la grande distribution alimentaire à ce que soit élaboré un guide des bonnes pratiques pour la mise en vente des masques en magasins, de manière à garantir une diffusion équitable et sereine de ces équipements de protection (notamment le nombre de masques possible par achat). Chaque enseigne précisera les modalités d’achat des masques dans ses magasins », ont précisé le ministère de l’Économie et la FCD.

En ce qui concerne Intermarché et Netto, ils réserveront dans un premier temps « 10 millions de ces masques à [leurs] PME partenaires, fournisseurs, agriculteurs, etc. », puis « 90 millions de masques chirurgicaux à prix coûtant » seront mis à disposition de leurs clients « à partir du 4 mai » a fait savoir Thiery Cotillard, le président d’Intermarché et Netto. « Un système de réservation est mis en place dès ce mercredi 29 avril » pour les clients qui possèdent une carte de fidélité, a-t-il précisé. « Nous avons fait le choix de ne pas les vendre en rayons, car cela serait difficilement gérable ». Les autres clients pourront réserver des masques sur les sites internet des enseignes à partir du 4 mai.

Le groupe Carrefour a quant à lui opté pour une distribution « simple », sans réservation, accessible à tous les clients comme l’a expliqué Alexandre Bompard, le PDG de l’enseigne sur BFM TV mercredi soir. Il précise que « 225 millions de masques » dont 175 millions de « type chirurgical » et 50 millions en tissu ont été « sécurisés ». Ils commenceront à être vendus en caisse dès le 4 mai. Les masques chirurgicaux coûteront moins de 60 centimes, et le prix des masques en tissu réutilisables sera fixé entre 1 et 3 € en fonction des modèles. Vendus par lots de 5 ou 10 unités, les clients ne pourront pas en acheter plus de 2 boîtes à la fois.