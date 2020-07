Des individus mal intentionnés profitent de la situation actuelle pour escroquer des personnes vulnérables à leur domicile. Se présentant comme agents de Mairie, ils vendent des masques à des prix élevés et profitent de la situation pour usurper des liquidités.

Pour vendre leurs masques à des prix exorbitants, les escrocs ont ficelé un argumentaire très convaincant. Sont notamment mis en avant la qualité du tissu ainsi que son port agréable pendant les fortes chaleurs. Pour aller encore plus loin, les usurpateurs affirment rencontrer une nouvelle rupture de stock.

Où acheter des masques fiables ?

Il existe plusieurs possibilités pour acheter un masque de protection. Les pharmacies ont été les premières à être autorisées à vendre des masques, le 27 avril dernier. Depuis, de plus en plus de magasins ont approvisionnés leurs stocks et en proposent dans leurs rayons :

surface alimentaire (Auchan, Géant, Intermarché,…) ;

bureau de tabac ;

Compte tenu du fait que le port du masque est désormais obligatoire, certains restaurants en proposent aussi à la vente.

L’achat de masques fiables est aussi possible sur Internet. Nous vous recommandons de privilégier les sites bénéficiant d’une forte notoriété afin d’éviter les sites de vente par correspondance frauduleux.

Les mairies ne réalisent pas de démarchage pour vendre des masques sanitaires, tout comme l’ensemble des organismes publics.