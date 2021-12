Après la Corse la semaine dernière et la région PACA mardi, le plan blanc a été activé dans les hôpitaux et cliniques de Bourgogne-Franche-Comté, des Pays de la Loire, d’Île-de-France et d’Occitanie ce mercredi 8 décembre. De même, plusieurs établissements de santé de grandes villes comme Strasbourg, Bordeaux ou encore Lille l’ont également mis en place.

Le plan blanc, c’est quoi ?

Le plan blanc est un dispositif de crise qui a été instauré par une loi de 2004 pour faire face à un afflux massif de patients en raison d’une épidémie, d’une catastrophe, d’un événement climatique meurtrier et durable ou encore à la suite d’un accident.

Pour être concret, le plan blanc prévoit de mettre en place au sein de chaque établissement une cellule de crise. Celle-ci doit garantir la continuité des soins des patients et gérer le matériel nécessaire à cet afflux de malades.

Autrement dit, il est possible d’annuler les congés des soignants. De plus, des lits supplémentaires peuvent être ouverts pour accueillir de nouveaux patients et les opérations chirurgicales non urgentes peuvent être reportées.