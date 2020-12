Transport



Dès le 1er février 2021, les péages autoroutiers devraient augmenter en moyenne de 0,44 % en France.



Retour du 90 km/h, nouveau barème pour le malus écologique, plus de radars en France, etc. On vous dit tout sur ce qui change pour les automobilistes en 2021.

Le saviez-vous ? Votre assurance a le droit de refuser de vous indemniser en cas d'imprudence.