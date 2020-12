Allez-vous payer plus d’impôt l’an prochain ? Qui pourra profiter d’un crédit d’impôt ? Qu’est-ce qui va changer pour les APL ? On fait le point sur les principaux changements à partir du 1er janvier 2021.

Allez-vous payer plus d’impôt l’an prochain ? Qui pourra profiter d’un crédit d’impôt ? Qu’est-ce qui va changer pour les APL ? On fait le point sur les principaux changements à partir du 1er janvier 2021.

La loi de finances 2021 a été publiée au Journal Officiel ce 30 décembre 2020. Pour l’impôt sur le revenu et les APL, le texte prévoit des modifications. D’autres réformes adoptées plus tôt dans l’année vont entraîner des hausses ou des baisses de taxes en 2021. Retour sur les principaux changements.

Qu’est-ce qui change pour l’impôt sur le revenu ? Dès le 1er janvier 2021, les tranches d’imposition sont majorées de 0,2 %. En 2020, la première tranche d’imposition commençait à 10 064 €. L’an prochain, les Français déclarant plus de 10 084 € sur l’année devront payer l’impôt sur le revenu. Et pour les plus fortunés, la dernière tranche débutera à plus de 158 122 €. Les ménages les moins aisés qui payent cet impôt pourront profiter d’une décote étendue. Concrètement, les célibataires dont le revenu imposable est inférieur à 1 720 € ou à 2 653 € pour un couple verront l’impôt sur le revenu diminuer.

Les aides au logement versées en temps réel La réforme des APL sera effective dès le 1er janvier 2021. L’APL (Aide personnalisé au logement), l’ALF (Allocation de logement à caractère familial) et l’ALS (Allocation de logement à caractère social) seront désormais calculés avec les revenus des 12 derniers mois. Et les droits seront réévalués tous les 3 mois.

Concrètement, pour percevoir une aide au logement en janvier, février et mars 2021, les ressources prises en compte seront celles de décembre 2019 à novembre 2020. Puis, pour bénéficier d’une aide en avril, mai et juin 2021, les ressources de mars 2020 à février 2021 seront consultées. En revanche, le mode de calcul et les barèmes ne changent pas.

La taxe d’habitation diminue En 2021, les 20 % des foyers les plus aisés vont voir leur taxe d’habitation diminuer d’environ 30 %. En effet, la réforme de la taxe d’habitation commence son deuxième cycle. Et en 2023, cet impôt disparaîtra. Rappelons que 80 % des ménages français ne la payent plus depuis cette année. Selon le projet de loi de finances 2021, le coût de cette mesure est chiffré à 2,4 milliards d’euros uniquement pour l’année prochaine.

Bornes électriques : création d’un crédit d’impôt Dès le 1er janvier 2021, les Français qui installeront des bornes de recharge de véhicules électriques pourront bénéficier d’un crédit d’impôt spécifique. Jusqu’au 31 décembre 2023, les propriétaires, mais aussi les locataires pourront se faire rembourser 75 % de l’achat et de l’installation de cet appareil dans leur résidence principale. La limite de ce crédit d’impôt est fixée à 300 €. Une personne seule ne pourra installer qu’un seul équipement grâce à ce dispositif et pour un couple ce ne sera pas plus de deux bornes.

Dispositif Pinel : du changement en 2021 Le dispositif Pinel, qui permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sous certaines conditions en investissant dans l’immobilier, est prolongé jusqu’en 2024. Mais à partir du 1er janvier 2021, l’avantage fiscal sera plus restreint. Seuls les achats de logement qui se trouve dans un immeuble pourront être éligibles.