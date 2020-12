Les entretiens professionnels sont des moments d’échange pendant lesquels les salariés dressent le bilan des années écoulées et font part de leurs perspectives d’évolution. Attention, ils diffèrent des entretiens annuels effectués pour évaluer le travail et la réussite des projets menés par les salariés. L’épidémie de Covid-19 et le second confinement ayant une nouvelle fois bousculé l’organisation des entreprises, une ordonnance du 2 décembre 2020 modifie la date butoir des entretiens professionnels.