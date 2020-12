Quelle sera la hausse des prix des péages autoroutiers ? La question revient chaque année, le contrat signé entre l’État et les sociétés d’autoroutes prévoyant une augmentation automatique annuelle. Ainsi, d ès le 1er février 2021, les péages devraient augmenter en moyenne de 0,44 %, selon le Comité des usagers du réseau routier. Pour les parties les plus fréquentées du réseau, la hausse devrait se situer entre 0,30 % et 0,65 %.

Autoroutes : pourquoi les prix des péages augmentent-ils ?

Si l’État approuve cette hausse des prix, ce serait la plus faible augmentation depuis les années 2000, à l’exception de 2015 où un gel avait été décidé. Pourtant, elle serait plus élevée que l’inflation. La raison est simple : les nouveaux tarifs sont calculés grâce à trois critères. Une partie correspond au taux d’inflation, mais il faut également ajouter la répercussion du gel tarifaire de 2015 et les travaux supplémentaires demandés par l’État.

C’est pour cette raison qu’en 2020, les tarifs des péages d’autoroutes avaient augmenté en moyenne de 0,71 % à 1,59 %. Des augmentations qui ne sont pas uniformes partout sur le territoire. La cause ? Un calcul différent si l’autoroute a été construite avant ou après 2000. À partir de cette date, l’État lance des appels d’offres pour la construction et l’entretien des autoroutes. Et souvent, les sociétés qui signent le contrat sont celles où les subventions publiques sont les moins élevées. De fait, cela se répercute sur l’évolution des prix des péages, avec une hausse plus importante des tarifs. Une autre raison explique les augmentations distinctes : les travaux. Lorsque les tronçons d’autoroutes s’agrandissent, cela a des conséquences directement aux péages.