Sensibiliser la population

L’abandon d’animaux est un véritable fléau en France. Déménagement, séparation, difficultés financières ou départ en vacances sont autant de causes à l’origine des 100 000 animaux retrouvés sans propriétaire au bord des routes et dans les rues. Et les associations de protection constamment débordées ne peuvent pas tous les accueillir. La Fondation 30 millions d’amis tente d’alerter la population sur le sort réservé aux animaux abandonnés avec des campagnes coup de poing : « Faute de place dans les refuges, les animaux amenés en fourrière et non réclamés par leur maître à l’issue du délai légal de garde de huit jours, risquent la mort ».

Pour le ministre, il est important de sensibiliser les Français afin de stopper les achats impulsifs qui conduisent trop souvent à l’abandon. Un animal est un compagnon pour la vie qui nécessite du temps, de l’affection et des soins au quotidien. Il n’est pas une marchandise dont on se lasse et se débarrasse. Un certificat de sensibilisation sera obligatoirement délivré par les vétérinaires, refuges, animaleries ou élevages et signé par les adoptants. Il détaillera les besoins de l’animal et les coûts engendrés (nourriture, soins, etc.) afin de responsabiliser le nouveau propriétaire.