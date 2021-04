Un cybercriminel a mis en ligne le week-end dernier une importante base de données sur un forum de piratage. Les noms, numéros de téléphone ou encore adresses mail de plus de 553 millions d’utilisateurs de Facebook se sont ainsi retrouvés en ligne. Comment savoir si votre compte a été piraté et comment le protéger ?

20 millions de comptes Facebook français piratés

La fuite a été repérée ce samedi 3 avril par un spécialiste de la cybercriminalité, Alon Gal, directeur de la technologie chez Hudson Rock, qui s’est empressé de divulguer l’information sur Twitter. Dans son post, il révèle qu’un internaute a publié sur un forum de piratage de lourds fichiers contenant des informations personnelles liées à des comptes Facebook : noms, identifiants, adresses mail, dates d’anniversaire, numéros de téléphone ou encore situation amoureuse (« en couple », « célibataire », etc.). Plus de 553 millions d’utilisateurs à travers le monde sont concernés, et parmi eux 20 millions de comptes français.

Plus précisément, les données de cette fuite ne proviennent pas d’un piratage récent. Selon un communiqué de Facebook relayé sur le site Business Insider, elles proviennent d’une faille de sécurité découverte en 2019 et réparée dans la foulée. Aujourd’hui, cette colossale base de données se retrouve en ligne et les informations des utilisateurs sont accessibles pour une modique somme d’argent.