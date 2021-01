« Ces granules ont une efficacité équivalente à un placebo ». En juillet 2019, Agnès Buzyn remettait en cause, dans Le Parisien, les effets de l’homéopathie. La ministre de la Santé suivait alors les recommandations de la Haute Autorité de la Santé (HAS) et fixait un cap : à partir du 1er janvier 2021, les traitements homéopathiques ne seront plus remboursés par l'Assurance Maladie.