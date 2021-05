La date limite pour transmettre sa déclaration de revenus en ligne dépend du département de résidence :

le 26 mai 2021 pour les non-résidents et les contribuables qui vivent dans les départements du 01 au 19 ;

le 1er juin 2021 si votre lieu de résidence se trouve dans un département compris entre le 20 et le 54 ;

le 8 juin 2021 si le département dans lequel vous habitez se trouve entre le 55 et le 976.

Pour rappel, tous les Français qui ont une activité professionnelle principale en France et qui réside dans le pays doivent effectuer leur déclaration de revenus. Sont également concernés les Français qui vivent à l’étranger et dont les revenus sont de source française et les plus de 18 ans qui ne sont plus rattachés au foyer fiscal de leurs parents.