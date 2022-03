Bon à savoir : la déclaration de revenus 2021 sur papier n’est possible que si votre habitation principale n’est pas dotée d’un accès à internet ou si vous n’êtes pas en mesure de faire votre déclaration sur le site des impôts .

Ainsi, les Français qui effectuent leur déclaration sur papier devraient affranchir leur courrier au plus tard le jeudi 19 mai 2022 . En revanche, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration en ligne, les dates limites varient en fonction du département dans lequel ils vivent. D’après le magazine économique :

Car c’est à l’occasion d’un communiqué de presse sur la lutte contre le non-recours aux bourses scolaires que le ministère de l’Économie a confirmé l’information. Et si, à l’heure actuelle, Bercy n’a toujours pas indiqué qu’elles seraient les dates limites pour remplir les déclarations de revenus, Capital a déjà révélé ces dates butoirs.

Certains contribuables vont bénéficier de la déclaration automatique de revenus

Par ailleurs, de nombreux Français vont bénéficier de la déclaration automatique de revenus. Grâce à ce dispositif mis en place depuis 2020, il suffit juste de contrôler les informations préremplies par le fisc.

Pour être précis, les contribuables concernés recevront un mail ou un courrier d’information. Puis, ils devront se rendre dans leur espace particulier du site des impôts et cliquer sur « Vérifier les données de ma déclaration ». Si toutes les informations sont exactes et que tout est complet, il n’y a rien à faire. En revanche, si des modifications doivent être effectuées, ils devront remplir et signer leur déclaration de revenus, comme habituellement.

Pour mémoire, la déclaration automatique de revenus est proposée aux contribuables qui n’ont pas déclaré de changement de situation (à l’exception d’une naissance, d’une adoption, ou d’un recueil d’un enfant majeur) et qui ont été imposés l’année dernière uniquement sur des revenus qui avaient été préremplis par le fisc.