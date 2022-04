Ainsi, les contribuables peuvent directement contacter le SIP (service des impôts des particuliers) dont ils dépendent. Sinon, ils peuvent également composer le 0 809 401 401. Ce numéro non surtaxé permet de joindre un agent du fisc, du lundi au vendredi entre 8h30 et 19h.

Une autre solution est de passer par la messagerie sécurisée. Pour ce faire, il leur suffit de se connecter à leur espace particulier du site des impôts, puis de cliquer sur « Messagerie sécurisée » qui se trouve en haut à droite de la page. Et par ce biais, ils peuvent communiquer avec l’administration fiscale « en toute sécurité », précise le ministère de l’Économie.

Notons que les personnes sourdes ou malentendantes peuvent se rendre sur la plateforme Acceo afin d’échanger avec un agent. Ce service est disponible du lundi au vendredi, entre 9h et 12h30 et entre 13h30 et 17h30.