Depuis l’année dernière, à la suite d’une séparation, d’un divorce ou d’une dissolution de Pacs , vous habitez seul avec vos enfants ou une personne invalide. Alors, vous pouvez être considéré comme parent isolé par le fisc et ainsi bénéficier d’une majoration de parts de votre quotient familial.

Déclaration d’impôt 2022 : pourquoi devez-vous cocher la case T ?

En cochant la case T « parents isolés », vous allez bénéficier d’une demi-part supplémentaire de quotient familial. Ainsi, pour un père ou une mère célibataire avec un enfant en garde principale, le calcul sera le suivant : 1 part pour le parent, 0,5 pour l’enfant et 0,5 de majoration pour parent isolé.

En revanche, en cas de garde alternée, la majoration est divisée par 2. Ainsi, pour une mère ou un père célibataire, ce sera 1 part pour le parent, 0,5 pour l’enfant et 0,25 de majoration pour parent isolé.

Bon à savoir : plus le nombre de parts est élevé, plus le montant de votre impôt sera faible. Cependant, il existe un plafond : ce n’est pas plus de 3 756 € d’avantage fiscal pour la part entière qui est accordée grâce à votre premier enfant à charge.