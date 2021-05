En revanche, vos parents devront déclarer vos revenus (job d’été ou job étudiant, par exemple). Ils ne pourront pas non plus déduire les aides financières qu’ils vous ont apportées.

Plus le foyer compte de parts fiscales, moins l’impôt est élevé. En outre, en vous rattachant au foyer de vos parents :

Votre âge au 1er janvier 2020 détermine si vous êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents , ou si vous devez remplir une déclaration personnelle de revenus. Ce simulateur de l’impôt vous permet de savoir quel cas de figure est le plus avantageux.

Quels sont les revenus à déclarer ?

Si les revenus mentionnés ci-dessous sont à déclarer, ils ne sont pas nécessairement imposables. À noter que les revenus imposables peuvent être imposés à taux 0.

Job étudiant et job d’été

Si les revenus tirés de vos jobs étudiants et de vos jobs d’été n’excèdent pas 4 618 € en 2020, et que vous aviez moins de 25 ans au début de l’année d’imposition, alors ces revenus ne sont pas imposables.

Revenus non salariaux

Les revenus non salariaux sont ceux qui ne font pas l’objet d’un contrat de travail. C’est le cas, par exemple, des revenus perçus au titre d’une microentreprise. Ces revenus sont à déclarer selon le régime fiscal correspondant : bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou bénéfices non commerciaux (BNC).

Gratifications de stage

Conformément au Code l’éducation, les gratifications perçues au titre d’un stage en milieu professionnel sont exonérées d’impôt si elles sont inférieures au montant annuel du SMIC. Pour 2020, ce plafond est de 18 473 €.

Bourses et allocations

Les bourses attribuées sur critères sociaux sont exonérées de l’impôt sur le revenu. Elles n’ont pas non plus à être déclarées.

En revanche, certaines aides sont imposables :