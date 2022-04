Il est temps pour les contribuables français de déclarer leurs revenus perçus en 2021. Car depuis le 7 avril, la campagne de déclaration d’impôt 2022 est officiellement ouverte. Comme chaque année, elle s’accompagne de son lot de questions, en particulier pour ceux qui doivent déclarer un changement de situation. C’est le cas pour les contribuables qui se marient ou se pacsent, puisqu’ils vont devoir effectuer une seule et même déclaration d’impôt. Tour d’horizon de la déclaration commune en 2022 et ses modalités.

L’année du mariage : déclaration d’impôt commune ou séparée ?

Après un mariage ou un Pacs, les contribuables ne forment plus qu’un seul foyer fiscal et sont donc tenus de déposer une déclaration d’impôt commune. Celle-ci pourra être effectuée l’année qui suit celle du mariage. En clair si vous vous êtes marié ou pacsé en 2021, il sera possible de souscrire en 2022 une déclaration commune comportant l’ensemble de vos revenus et ceux de votre conjoint.

Attention, l’année qui suit le mariage ou le Pacs, les contribuables peuvent choisir entre faire une déclaration commune ou séparée. « Sur option irrévocable, uniquement au titre de l’année de votre mariage ou de votre pacs, vous pouvez choisir l’imposition distincte de vos revenus », précise l’administration fiscale sur son site. Votre mariage ou votre Pacs a eu lieu en 2021 ? Pour la déclaration d’impôt 2022 sur les revenus de 2021, vous pourrez donc choisir entre remplir une déclaration individuelle ou opter pour la déclaration commune. En sachant que cette dernière deviendra obligatoire à partir de 2023.