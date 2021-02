Plus concrètement, le rôle d'un PCB est d'aider inconditionnellement les personnes en difficultés financières au travers d'écoute, de conseils, d'orientations et d'accompagnements personnalisés . Par exemple, il peut s'agir de soutenir un individu dans l'ouverture de ses droits, de l'appuyer dans la gestion quotidienne de son budget, ou de négocier un échelonnement de ses dettes auprès des établissements bancaires, des organismes de crédit, ou des services d'imposition .

Instaurées sur l'ensemble du territoire français, elles sont gérées par diverses entités , telles que les centres sociaux, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les conseils départementaux , les associations locales, les associations de consommateurs et les associations tutélaires. Pour obtenir le label « Point conseil budget », un établissement doit nécessairement respecter un certain nombre de règles établies selon un cahier des charges, comme le suivi d'une formation, l'édition d'un rapport d'activité annuel, ou encore l'inscription au maillage territorial.

Les Points conseil budget, surnommés plus brièvement PCB, sont des lieux d'accueil labellisés par l’État . Ces structures publiques et gratuites font partie des principales mesures gouvernementales pour prévenir et lutter contre la précarité et le surendettement .

Points conseil budget : état des lieux

En 2018, dans le cadre d'un plan national contre la pauvreté, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé avaient annoncé la mise en place de 400 PCB. Les 150 premiers ont vu le jour en 2019 et les 250 derniers en 2020. Un budget de 6 millions d'euros avait été alloué à cette opération.

La liste des Points conseil budget d'ores et déjà existants se trouve sur les sites du ministère des Solidarités et de la Santé, ainsi que sur le portail national de l'éducation économique, budgétaire et financière. Il est ainsi possible de trouver en ligne le PCB le plus proche de chez soi.

100 PCB supplémentaires pour 2021

Au regard du contexte épidémique actuel, l'économie du pays est particulièrement fragilisée. De nombreux Français connaissent une importante baisse de revenus. Par ailleurs, les foyers les plus modestes sont financièrement très vulnérables face à la crise sanitaire.

Les ministres, Olivier Véran et Bruno Le Maire ont d'ailleurs affirmé dans un communiqué en date du 3 février 2021 que : « dans un contexte de crise sanitaire pouvant entraîner des pertes de revenus et des difficultés à faire face aux dépenses du quotidien, les points conseil budget offrent aux personnes fragilisées un soutien essentiel pour prévenir et résoudre ces difficultés. »

En ces circonstances, le gouvernement a décidé de renforcer l’accompagnement des citoyens les plus touchés par la crise Covid-19 en créant 100 nouveaux PCB au cours de l'année 2021. Au total, ce seront donc 500 Points conseil budget qui accueilleront les usagers qui en ont besoin.