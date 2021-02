Un territoire grand comme un quart de la France, représentant la moitié de l’Italie et cinq fois plus vaste que la Belgique. C’est la surface que vient de gagner le domaine sous-marin français . Deux décrets publiés au Journal officiel en janvier 2021 rend officiel cet agrandissement.

Un élargissement au large des îles françaises

Dans les détails, 93 202 km² se trouvent au large des îles Saint-Paul et Amsterdam et 58 121 km² près de La Réunion. Cela représente donc un agrandissement total de 151 323 km². Mais comment cet élargissement est-il possible ?

Pour être précis, chaque pays côtier possède un espace maritime large d’environ 370 km. Et selon l’article 76 de la Convention des Nations Unies de 1982, l’État peut agrandir son domaine sous-marin au-delà de cette limite, jusqu’à 650 km au maximum. Mais cette extension ne concerne que le sol et le sous-sol marin. Et c’est ce droit qui a été validé à la France.

Ainsi, le texte stipule que les eaux maritimes doivent rester dans le domaine international. Autrement dit, la France ne gagne aucun droit de pêche dans ces secteurs. Elle peut tout de même explorer et exploiter les ressources naturelles de ces régions du monde (minéraux, hydrocarbures, etc.).





Bonne nouvelle !Le domaine maritime sous-marin français gagne 151 000 km2, au large de La Réunion et de Saint-Paul et Amsterdam, soit 1/4 de la superficie de l'Hexagone.Pour préserver l'océan, de nombreuses solutions existent. Poursuivons nos efforts pour le protéger. pic.twitter.com/mr4pmBKaY6 — Ministère de l’Écologie (@Ecologie_Gouv) February 5, 2021

Dans un premier temps, la France va analyser et cartographier ces secteurs afin de mieux comprendre les fonds marins. Dans un communiqué publié en juin 2020, le secrétariat général de la Mer stipulait que l’exploitation de ces sols n’était « pas à l’ordre du jour ». Cet élargissement va permettre « à la France de préserver ses droits pour l’avenir » et ainsi « avoir la possibilité d’assurer leur protection », soulignait-il.