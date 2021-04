Que les oiseaux sortent s’ébattre en toute tranquillité dans l’air printanier : la chasse à la glu n’est plus d’actualité. Si le président de la Fédération nationale de la chasse (FNC) estime qu’il existe encore des recours, le cas de figure le plus probable est qu’on ne puisse plus chasser à la glu, ni en France, ni dans toute l’Union européenne.