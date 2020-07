La Sécurité routière et le groupe Sanef organisent la 5e édition du concours #OnPosePourLaPause sur Instagram. L’objectif étant d’inciter les conducteurs à effectuer une pause toutes les 2 heures pendant les longs trajets en voiture afin de limiter les risques d’accident. Si cet été vous partez en vacances en voiture, arrêtez-vous régulièrement et sortez votre appareil photo pour tenter de remporter l’un des nombreux prix proposés.

Prenez la « pause »

En voiture les pauses sont essentielles pour éviter la somnolence et donc les accidents. Afin de rendre ce moment agréable, la Sécurité routière lance, en partenariat avec Sanef, le concours #OnPosePourLaPause.

Les voyageurs sont invités à s’arrêter régulièrement sur la route des vacances et à prendre des photos en rapport avec le thème du concours. Il peut s’agir d’un moment de pause comme une sieste, un pique-nique, des jeux, etc. ou des choses faisant référence à la route comme une aire d’autoroute, un paysage, une station-service, etc. L’originalité et la créativité seront récompensées.

Bien sûr, tout ceci en respectant les règles de sécurité routière !