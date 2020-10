Le recours à la télésanté s’est généralisé en raison de l’épidémie de Covid-19. Il est plébiscité par la Haute autorité de santé (HAS) et sa prise en charge, de même que son déploiement, font l’objet d’une ordonnance publiée au JO le 18 juin 2020.

En quoi consiste une téléconsultation ?

Les professionnels de santé concernés

Une téléconsultation est un service qui permet à un patient d’être accompagné par un médecin à distance. En période de crise sanitaire, elle assure le suivi des soins en supprimant tout risque de contamination entre les patients. Une téléconsultation est accessible pour plusieurs professionnels de santé dont les :

médecins ;

sages-femmes ;

orthophonistes ;

masseurs-kinésithérapeutes ;

psychomotriciens ;

ergothérapeutes ;

infirmiers dans le cadre d’un suivi.

Le patient doit en priorité s’adresser à son médecin traitant, sauf en cas d’indisponibilité, car il est plus à même de poser un diagnostic avec sa connaissance du dossier et des antécédents.

Le déroulement de la téléconsultation

Avant toute chose, une prise de rendez-vous s’impose auprès du professionnel de santé en précisant bien la volonté de consultation en ligne. Il est préférable de vérifier au préalable que votre médecin propose ce type de service. La téléconsultation se déroule ensuite par vidéotransmission sur téléphone, ordinateur ou tablette possédant une caméra. Pour faire face à la crise sanitaire, un arrêté du 23 mars autorise l’utilisation des logiciels comme Skype ou WhatsApp, lorsque la consultation ne prévoit pas d’échange de données médicales, ni de documents. Dans le cas contraire, le ministère des Solidarités et de la Santé fournit une liste d’outils numériques assurant la protection de ces données, Doctolib par exemple.

L’usage du téléphone pour les personnes n’ayant pas accès à internet est possible mais, depuis le 10 juillet, cette consultation n’est plus remboursée par la sécurité sociale. De plus, la Haute autorité de santé (HAS) le conseille en dernier recours, considérant que la vidéotransmission garantit une meilleure qualité dans l’accompagnement.