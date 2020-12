Lors du premier confinement, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a divulgué plusieurs mesures permettant de maintenir l’accès à l’IVG. « Ce contexte exceptionnel ne doit toutefois pas remettre en question nos valeurs les plus fondamentales : celles de l’émancipation des femmes et de leur droit à disposer de leur corps », rappelle le communiqué de presse du gouvernement. Quelles sont ces mesures ?

IVG médicamenteuse : quelle est la procédure ?

Les femmes qui souhaitent avoir recours à l’IVG ont le choix entre une IVG médicamenteuse ou chirurgicale. Il dépend de plusieurs facteurs : les préférences, le stade de la grossesse et l’offre de soins. Une discussion est entamée à ce sujet au cours des deux consultations médicales préalables avec le médecin traitant ou la sage-femme. Leur rôle est de fournir toutes les informations nécessaires, d’expliquer la procédure et de prévenir des risques et éventuels effets secondaires. Par ailleurs, ils peuvent proposer un entretien psycho-social, obligatoire pour les mineures, à la suite duquel un délai de 48 heures est accordé avant de recueillir le consentement.

L’IVG médicamenteuse consiste en la prise de deux médicaments par voie orale : la mifépristone et le misoprostol. Le second doit être administré 36 à 48 heures après le premier. Elle est effectuée sans hospitalisation, dans le cabinet du médecin, d’une sage-femme, d’un gynécologue, dans un centre spécialisé et depuis le premier confinement par téléconsultation.