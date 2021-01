Fermeture du Centre Pompidou pour travaux

Inauguré en 1977, le bâtiment conçu par Renzo Piano et Richard Rogers n’a jamais connu d’importante rénovation. Ce lieu de rencontre entre les disciplines artistiques abrite plus de 120 000 œuvres, soit la collection d’art moderne et contemporain la plus riche d’Europe. Son architecture haute en couleur est elle aussi résolument moderne. Mais le Centre Pompidou a subi le passage du temps et ce joyau de la ville se détériore désormais rapidement sous l’effet de la corrosion.

« Nous n’avons plus le choix, le bâtiment est en souffrance », a déclaré Serge Lasvignes, président du Centre Pompidou. Pour lui rendre sa splendeur d’antan, le vaste chantier de rénovation comprendra : le désamiantage total du bâtiment, le remplacement des baies vitrées, des aménagements pour répondre aux normes en vigueur et garantir l’accessibilité des publics en situation de handicap. D’après l’annonce de la ministre de la Culture, les travaux débuteront dès la fin de l’année 2023 et s’achèveront en 2027, à temps pour célébrer son 50e anniversaire.

Le Centre Pompidou n’est pas la seule institution nécessitant un sérieux rafraîchissement. Le Jeu de Paume, célèbre musée des Tuileries, a d’ores et déjà fermé ses portes jusqu’au printemps 2021 pour travaux. Il en est de même pour le Grand Palais dont le chantier se clôturera avant les JO de 2024.