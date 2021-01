Les bars, restaurants, lieux culturels et remontées mécaniques demeurent fermés. La situation sanitaire ne s’améliorant pas, bien au contraire, le gouvernement ne cesse de repousser les dates de réouverture provoquant la colère et l’agonie des professionnels affectés. Faisons le point sur les dernières annonces.

Les remontées mécaniques qui devaient potentiellement rouvrir le 1er février ne le seront finalement pas. D’après Jean-Baptiste Lemoyne, « une réouverture mi ou fin février paraît hautement improbable ». Le secteur prend la direction d’une « saison blanche », a-t-il poursuivi. La nouvelle est difficile à encaisser pour les professionnels qui oscillent entre colère et résignation. Dans les jours qui viennent, ils seront reçus par le Premier ministre, Jean Castex, afin de boucler les dispositifs de soutien économique . « Les canons à neige seront muets, mais les canons à indemnisations seront au rendez-vous », a affirmé le secrétaire d’État.

Bars et restaurants : pas de réouverture avant le mois d’avril

Outre les stations de ski, l’épidémie de Covid-19 a un impact conséquent sur d’autres établissements recevant du public : les lieux culturels, restaurants, bars et discothèques. Ces endroits particulièrement propices à la contamination subissent une fermeture qui semble interminable. Le nombre de cas positifs en hausse chaque jour et l’apparition des variants ne contredisent pas cette impression et poussent le gouvernement à maintenir les restrictions.

Jeudi 21 janvier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a exclu toute réouverture des restaurants et bars sur le plateau du 20 h de TF1. Selon les dernières hypothèses, la date du 6 avril serait avancée pour les restaurants et début juin pour les bars. Les professionnels peuvent-ils réellement se fier à ces échéances ou feront-ils face à un énième report ? Le gouvernement ne s’est pas prononcé à ce sujet. Jusque-là, les aides en faveur des entreprises (fonds de solidarité, chômage partiel, exonération des charges sociales, etc.) continuent d’être prolongées.

En ce qui concerne les lieux culturels, la dernière date de réouverture planifiée le 20 janvier est déjà loin et aucune annonce n’est venue éclaircir l’horizon. À l’heure actuelle, les professionnels des musées, théâtres et cinémas restent dans l’incertitude et doivent, au même titre que les autres secteurs, prendre leur mal en patience.